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    我国或将举办传媒工作者之间的"媒体之虎"哈萨克式摔跤大赛

    19:10, 11 四月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/4月11日 - 哈萨克斯坦"哈萨克斯坦之虎"哈萨克式摔跤发展基金会主席阿尔曼•硕拉耶夫11日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上表示，基金会计划组织主题为"媒体之虎"的摔跤大赛。

    据其透露，"媒体之虎"哈萨克式摔跤大赛计划于今年"新闻媒体工作者日"期间举行，参赛者将主要是国内各新闻媒体的工作人员。

    阿尔曼•硕拉耶夫还表示，如果这一计划得到文化和体育部的支持，届时将为冠亚季军提供丰厚的奖金，奖金总额或将达到2000万坚戈。

    "总之，各位媒体界的朋友可以报名一试身手。"他说。

    此前，文体部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒曾表示，若组织大众媒体从业者之间的哈萨克式摔跤赛事，文体部将提供支持。

    "文体部支持各界广泛参与体育运动。例如，大众媒体机构之间有较大规模的足球联赛。当然，媒体人当中最受欢迎的是台球赛事。如果愿意组织一场‘媒体之虎'，文体部当然也会全力支持。"阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒说。

    值得一提的是，我国首届"人民之虎"全国摔跤大赛将于2018年5月7~8日在阿拉木图举行。

    这一赛事对所有公民开放，凡成年的哈萨克斯坦公民均可报名参赛。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 大众媒体 媒体 黄金储备
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