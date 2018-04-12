外交部：《外交使者》部门级期刊重新发行

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 -- 哈萨克斯坦外交部《外交使者》部门级期刊重新发行。

据外交部新闻处透露，该期刊于2018年年初制定了新版本及新的发行理念。其中，新版本将重点分析纳扎尔巴耶夫总统计划出席的国际事件及活动。



"成立于1996年的该期刊将继续执行其主要任务，其中包括推出与外交政策问题有关的专题新闻。此外，其除了报道外交部新闻外，还将对国内外政治家、外交官以及分析人士发表的文章进行报道。《外交信使》有望成为致力发展哈萨克斯坦外交政策思想的重要平台"外交部部长阿布德拉赫曼诺夫说。





据了解，《外交信使》2018年第一期主要围绕着纳扎尔巴耶夫总统对美国进行的正式访问及哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国等方面的工作结果，此外，还包括哈萨克斯坦与欧盟之间的关系、哈萨克斯坦担任集安组织轮值主席国、裁军问题、叙利亚问题阿斯塔纳进程8轮会议等方面所取得的成果等。



另外，期刊还发表了数篇有关落实"精神文明复兴"规划、数字外交前景、总统直属国家管理学院与哈萨克斯坦外交官协会工作等方面的署名文章。"历史篇章"部分还就国家功勋人士、外交官纳兹尔•托列库洛夫进行相关报道。



值得一提的是，《外交信使》期刊以哈萨克文、俄文以及英文3种语言发行。此外，读者还可以在外交部官网阅读期刊电子版。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】