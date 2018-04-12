纳扎尔巴耶夫总统：我正在通过写日记练习拉丁字母书写

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 -- 纳扎尔巴耶夫总统12日在"100本哈萨克文新教材"介绍仪式时发表讲话时透露，其正在通过写日记练习拉丁字母书写。

"哈萨克文拉丁字母转换工作正在进行。这一问题引起了社会的广泛关注，群众之间也进行了议论。我们听取了民众、科学家以及语言专家们的建议。这对于国家和人民，是一件前所未有的事件。"纳扎尔巴耶夫总统说。

介绍仪式期间，总统还谈到国家独立26年以来所取得的重要成就。首先是哈萨克斯坦成为立足在国际社会的独立国家，其次是建造属于哈萨克人民的首都-阿斯塔纳。

"哈萨克民族历史上的所有领袖为了这一愿望花费了心血，而我们做到了这一目标。第三个重要成就是在没有任何人的强迫下，作为独立国家和人民选择自己的文字。这一重要事件在任何国家都将被载入历史。我们为了让哈萨克斯坦成为全球领先国家，以及让国家语言能够更加完整所做出了这一举措。目前我们已通过新字母规范，还将致力使其逐步得到落实。我每天会通过写阿拜箴言和日记，从而练习拉丁字母。我认为这并不难。"纳扎尔巴耶夫总统说。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统目前正在出席在阿斯塔纳举行的"100本哈萨克文新教材"介绍仪式。

"国家翻译局"公共基金执行总裁热万•肯杰汗吾勒在仪式期间发表讲话并强调，目前公布的18本教材及图书将发行4700万份。

他还表示，美国大学生花费280美元购买的图书将免费提供给哈萨克斯坦学生们阅读。

【翻译：冰山】