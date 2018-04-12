总统谈宗教知识的重要性

哈通社/阿斯塔纳/4月12日 - 12日，在出席在首都阿斯塔纳举行的"100本哈萨克文新教材"首批书籍介绍仪式并发表讲话时，纳扎尔巴耶夫总统谈到了宗教知识的重要性。

纳扎尔巴耶夫总统说："在浏览哈萨克文的宗教书籍时，我曾经思考过这样一个问题，我们的祖先在了解到这些时，肯定能够给出关于极端主义和恐怖主义的解答，并指出这些问题出自何方。所以说，必须首先了解宗教历史知识。造物主是唯一的，但亲近它的道路有千万条。在世界和传统宗教大会上，这个话题常被提及。即便如此，宗教内部的纷争也是种难以平息。如今在穆斯林世界发生的战争，是欧洲中世纪教派斗争的重演。我们经历的，是别人已经完成的一个历史阶段。"



总统认为，宗教神职人员应在"100本新教材"框架下充实自身水平，并为寻求宗教知识的青年群体指明正确的启蒙方向。

"总而言之，我们所有人都应该不断地充实自己的知识。现如今，人人都以信徒自居，涌入清真寺诵经祷告礼拜，但其中真正具有宗教素养与认知的又有多少？大多数不过是人云亦云，随波逐流罢了。这样不对，任何领域都有得到了各方讨论和论证的理论。"纳扎尔巴耶夫总统说。



讲话中，纳扎尔巴耶夫总统以入选"100本新教材"的书籍《神的历史》（作者凯伦•阿姆斯特朗）为例，指出作者在书中论证了人类对神的信仰有着统一的根基。



"我们的宗教人士和从事意识形态领域的人士在同其他人的交流中，就可以多讨论这一话题。当我们清楚地认识到对神的信仰统一来源后，相互之间的理解和宗教之间的和谐必然能够实现。我们的先知--默罕默德便尊重所有的宗教信仰。古兰经中，也有很多关于其他信仰的信息。但这一点，很多（自称信徒的）人一无所知。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】