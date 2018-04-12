托卡耶夫出席集安组织议会大会

哈通社/阿斯塔纳/4月12日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫出席在俄罗斯第二大城市圣彼得堡举行的集体安全条约组织议会大会。

托卡耶夫在会上表示，今年哈萨克斯坦将担任集体安全条约组织轮值主席国。他还指出，这将被视为能够快速对抗国家和集体安全威胁的有效军事政治组织。



托卡耶夫还指出，纳扎尔巴耶夫在明斯克举行的集安组织集体安全理事会会议上接任该组织轮值主席国职务时提出了以下建议：扩大成员国在军事领域的互动、切实加强组织军事技术合作、参与集安组织全球反恐怖主义的国际体系、加强成员国反网络犯罪联合措施，以及提高打击非法毒品贩运效力。



"目前，已为总统提出的前两项建议建立了必要的安全结构并确定了该组织的维和潜力。我国每年都在举行多种军事演习。"议长说。

此外，他还谈到了我国打击国际恐怖主义和暴力的相关计划。



"在这方面，纳扎尔巴耶夫总统在明斯克举行的会议上提出共同制定出在国际范围内打击恐怖主义的联合方法。此外，最重要的是要防止成员国公民参与恐怖主义活动，以及反对任何形式的政治和宗教激进的宣传。" 他说。







托卡耶夫还强调，需要制定措施来阻止针对集安组织成员国信息和通信基础设施的网络攻击。同时，还就非法贩毒的话题展开了讨论。



"哈萨克斯坦建议切实执行2015-2020年集体安全条约反毒品战略，并建议联合国毒品和犯罪问题办公室的中亚区域信息和协调中心代表一同参与。" 托卡耶夫说。







【编译：达娜】