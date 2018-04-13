美国纽约开设哈萨克语培训班

哈通社/阿斯塔纳/月13日-据24.kz消息，美国纽约日前开设哈萨克语培训班。

据了解，该培训班由"博拉沙克"奖学金项目的学生们组织开设。



"在美国，有很多来自‘博拉沙克'奖学金项目的留学生，其中包括很多哈萨克语教学经验非常丰富的老师和学者。因此，我们一同决定开设培训班，旨在教授有意在纽约学习哈萨克语的人。第一堂课就有大约15个孩子和10几个成年人前来听课。"组织者之一娆珊•奈扎巴耶娃介绍说。



据她介绍，她来纽约学习已有两年。两年间，她经常组织哈萨克斯坦学生和当地哈萨克侨民举办各种活动。然而她发现她的两个孩子正在渐渐忘记母语。后来她发现，有很多哈萨克家长都有此担忧。因此，她毅然决定开设哈萨克语培训班。



她还表示，此培训班还将向学生介绍哈萨克伟大思想家作品，并讲解哈萨克文化历史遗产、传统习俗等。



目前，已有40多名学生开始参加该培训班。培训时间通常为2个小时。老师们会用游戏的形式给孩子们教授哈萨克语，之后会组织孩子们同家长们一起以口语的形式讨论哈萨克传统习俗等话题。



组织者表示，在不久的将来，哈萨克文拉丁字母的教材出版后，将会用拉丁字母的形式教授学生。此外，组织者还表示有意扩大该培训班，之后还将加入哈萨克民族舞蹈和冬不拉等艺术班级，使之成为美国的哈萨克文化中心。



【编译：达娜】