南哈州计划在"精神文明复兴"框架下推出多部电影

哈通社/奇姆肯特/4月13日 - 纳扎尔巴耶夫总统署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》发表1周年之际，南哈州首府奇姆肯特市举行了一场大型展览。

据了解，此次大型展览旨在宣扬南方地区的历史文化，以及向公众展示当地手工艺人、画家、摄影家和文学家的各类作品。





为出席在当地举行的隶属总统的青年政策委员会第21次巡回会议而访问南哈州的哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃，哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部长达尔汗•哈列塔耶夫，哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒，其他参会人员及南哈州州长参观了展览。





展览展示了有关南哈州被纳入"圣地名录"的各类历史遗迹、大型活动以及风景名胜的油画、摄影和摄像作品。



此外，还包括手工艺人制作的雕塑等其他艺术品。



总计9个部分组成的展览中，南哈州当地诗人、作家的作品，民俗服饰和"百位新名人"有关的内容也得到了展示。





值得一提的是，在"精神文明复兴"框架下，南哈州共组织各类活动4370多场。通过这些活动及相关政策的落实，南哈州在"精神文明复兴"的落实中走在了国内前列。此外，在"家乡"规划框架下，南哈州共建立了577处教育、体育和文化设施，耗资315亿坚戈。





与此同时，南哈州还推出了旨在宣传历史文化知识，激发青少年爱国热情的10及电视连续剧《古杰特根的秘密》和《保卫讹达剌》等多部电视和电影作品。



近期，在"精神文明复兴"框架下，南哈州还计划为当地知名历史人物树立纪念碑，并拍摄多部电视连续剧和电影。



【编译：木合塔尔·木拉提】