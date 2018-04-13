加拿大科学家在北极冰川深处发现超咸湖

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 据人民网援引英国《独立报》报道，加拿大阿尔伯塔大学的研究团队日前在位于北极区的德文岛冰帽之下750米深处，发现了超级咸水湖。研究人员指出，这里可能是12万年前单独进化的生物的家园。由于此处环境与木卫二欧罗巴相似，因此将为在欧罗巴搜寻外星生命提供线索。

研究人员发射电磁波穿透冰层，并在电磁波弹回时对其进行测量，"看穿"了冰层并获得了冰下情形的图谱，从而发现了这些咸水湖。负责人鲁蒂肖泽女士说："雷达标志告诉我们下面有水，但我们之前以为，在温度低于零下10℃的冰层下不可能存在液态水。"

之前科学家也曾在冰帽下发现其他湖泊，但主要在南极。这是科学家首次在加拿大北极区冰盖下发现湖泊。最重要的是，这是首次发现此类充满盐水的湖，当然，也正是这种盐度使这些湖泊引人注目，因为如果它们成为微生物的家园--这种可能性是存在的，将有助于了解地球之外的生命。

鲁蒂肖泽说："我们认为，这种咸水湖能很好地模拟木卫二欧罗巴的环境。欧罗巴是木星的冰冻卫星之一，也许在其冰壳内，具有类似的咸液体条件。"

欧罗巴通常被视为最有希望发现外星生命的地方之一，美国国家航空航天局（NASA）此前曾探讨过将着陆器发往这一遥远星球，以寻找可能存在的生命。

鲁蒂肖泽指出，现在，他们需要证明在德文岛冰帽下发现的这些咸水湖里有生命存在。她说："如果湖里有微生物，那么它们可能已在此处生存了12万年，所以它可能会独立进化。若我们收集到水样，就能确定是否有微生物存在，它们如何演化，以及如何继续生活在这种没有大气层的寒冷环境中。"

鲁蒂肖泽还预测，加拿大北极区冰层下可能存在咸水系统网。