阿拉木图州有意同乌兹别克斯坦实施一系列联合项目

哈通社/塔勒德库尔干/4月13日 -- 阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫率领由地区企业家、县级领导以及政府机构领导人组成的代表团13日对乌兹别克斯坦进行了工作访问。

消息称，代表团首先访问了托列毕官陵墓。



据了解，访问"乌农业器械"公司塔什干拖拉机组装厂并对组装厂工作情况进行了解的巴塔洛夫指出，除购买农业器械外，在杰特苏地区建立组装厂对双方都有好处。此外，谈到阿拉木图州巨大发展潜力的巴塔洛夫强调，州政府将从"塔勒德库尔干"工业区分配土地并为组装厂的建造工程提供条件。



乌兹别克斯坦副总理诺迪尔•沃塔卓诺夫表示，将组建工作组并研究哈萨克斯坦市场对塔什干拖拉机的需求以及有效性。





据悉，塔什干拖拉机组装厂目前每年生产6000多辆农业器械，该数据去年仅为1500辆。



另外，阿拉木图州州长率领的地区企业家代表还出席了由哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使馆组织的商业论坛。论坛框架下向乌兹别克斯坦代表们介绍了杰特苏地区企业工厂工作情况并就阿拉木图州投资潜力问题进行了深入讨论。





值得一提的是，2017年，阿拉木图州与乌兹别克斯坦之间的贸易总额达3600万美元。双方出口总额达1580万美元，而进口总额则达2020万美元。在此之际，双方还为加强合作、寻找最佳的交易方式等问题讨论了一系列联合项目计划。



据悉，阿拉木图州州长巴塔洛夫还参加了在哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使馆新楼举行的植树活动。巴塔洛夫指出，在大使馆设立的杰特苏地区办事处为企业家们举行谈判创造了机遇。代表团访问框架下还举行了阿拉木图州文化周活动，杰特苏地区艺术家们在"突厥斯坦"演出厅举行了一场精彩演出。此外，还为乌兹别克斯坦群众举行展览并介绍了哈萨克民族工艺品以及"金人"首饰。



















【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】