萨金塔耶夫同阿特劳州企业家代表举行会面

哈通社/阿斯塔纳/4月13日 -- 据总理官网消息，正在对阿特劳州进行工作视察的政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫13日与该州州政府代表和企业家代表举行会面，讨论进一步推动地区社会经济发展问题。

会议讨论了落实哈萨克斯坦第三个现代化建设和形成该州经济发展新模式作用。阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫向总理就地区社会经济发展和为实现目标指标而进行的各项工作结果进行了详细汇报。此外，与会者还就燃料和能源、发展农工综合体、教育和医疗卫生领域现代化、落实技术现代化和《工业化4.0》项目，以及引资和保障就业等问题交换了意见。

此外，投资和发展部长哈斯姆别克、能源部长波兹姆巴耶夫、劳动和社会保障部长阿布勒哈斯莫娃、教科部长萨哈迪耶夫和阿塔梅肯企业家协会主席米尔扎赫梅托夫就推动商业发展问题发表了演讲。

政府副总理多萨耶夫、卫生部长比尔塔诺夫、财政部长苏勒塔诺夫、国家经济部长苏莱曼诺夫、农业部副部长伊萨耶娃、信息和通讯部副部长图亚科夫和文体部副部长霍加哈帕诺夫通过电视网络连线参加了会议。

萨金塔耶夫指出，加强引资、推动新的经济领域发展以及推进新的技术改革具有重要意义。

【编译：小穆】