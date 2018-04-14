特朗普下令对叙进行精准军事打击

哈通社/阿斯塔纳/4月14日 -- 据新华社报道，美国总统特朗普13日晚宣布，已下令美军联合英国、法国对叙利亚政府军事设施进行"精准打击"，以作为对日前叙东古塔地区发生"化学武器袭击"的回应。

特朗普当地时间13日晚9时发表电视讲话，指责叙政府在东古塔地区发动了"化武袭击"，并称刚刚已下令美军对与叙政府化武储备相关的目标进行了精准打击。他表示，美军的行动旨在对生产和使用化武者产生"强力威慑"。美方已准备对叙利亚进行"持续打击"，直到叙政府停止使用"化武"。

特朗普还在讲话中指责俄罗斯和伊朗支持叙政府，也应对"化武袭击"负责。他同时指责俄罗斯未能遵守2013年作出的确保叙利亚去化武的承诺。

美军参谋长联席会议主席邓福德在当天晚些时候举行的记者会上说，此次美军对叙打击目标包括3处设施，分别涉及"叙政府化武研发、储存设施以及指挥中心"。美国防部长马蒂斯当晚表示，美军当天对叙的军事行动是"一次性"打击。



联合国秘书长古特雷斯13日早些时候表示，军事手段绝对不是解决冲突的方式。

这是特朗普任内第二次因疑似"化武袭击"下令对叙进行军事打击。去年4月，美军舰向叙利亚一军用机场发射50多枚战斧式巡航导弹，并称叙政府军此前从该机场发动了一起化武袭击。叙政府对此坚决否认，并表示叙军方不拥有化学武器。

叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区日前据称发生"化武袭击"事件。特朗普在事件发生后多次威胁要对叙政府动武。

叙外交部11日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为，指出没有证据支撑的"化武袭击"是美国采取行动的"毫无说服力的借口"。