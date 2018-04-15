叙利亚局势：集安组织常设理事会就空袭叙利亚事件发布声明

哈通社/阿斯塔纳/4月15日-集体安全条约组织秘书长尤里•哈恰图罗夫应俄罗斯联邦倡4月14日议召开集安组织常设理事会紧急会议，会议就叙利亚局势展开讨论。

会议期间，集体安全条约组织常设理事会就空袭叙利亚事件发布声明。



声明如下：



集安组织常设理事会就针对叙利亚地区的空袭的声明



集体安全条约组织常设理事会支持阿拉伯叙利亚共和国的领土完整和主权。2018年4月14日，在没有联合国安理会的制裁行动的情况下，美国在英国和法国的支持下实施了导弹袭击，这无视了"联合国宪章"，违反国际法准则。

这一行动与尽快解决在叙利亚的恐怖主义威胁和努力通过政治和外交手段解决叙利亚内部冲突相抵触，将导致该国的人道主义退化，也将加速该地区和世界的紧张局势。

集体安全条约组织常设理事将敦促联合国安理会尽一切努力履行国际社会维护和恢复国际和平与安全的义务。为防止现代国际关系体系的破坏，我们深信严格执行国际法将有助于防止叙利亚危机。

2018年4月14日 莫斯科

值得一提的是，目前集安组织成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。



【编译：达娜】