第一副外长：我将前往乌鲁木齐讨论中国哈萨克族裔问题

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈萨克斯坦外交部第一副部长穆合塔尔·特列吾别尔德16日在马吉利斯政府时段发言时表示，他将为讨论中国哈萨克族裔问题前往乌鲁木齐。

据了解，马吉利斯议员别克波拉特·特列吾汗今日在会议上，就移居哈萨克斯坦的外籍哈萨克族同胞在加入哈萨克斯坦国籍时遇到的问题提出了质询。

第一副外长说："是的议员先生，这是非常合理的提问。目前，国家对希望移居哈萨克斯坦的外籍哈萨克同胞提供一定的支持，也简化了入籍申请流程。列如，在去年召开的世界哈萨克人大会上，总统听取了有关中国哈萨克同胞入籍过程中遇到的困难。根据总统指示，内务部取消了部分会在入籍申请过程中造成困扰的文件。"

据他介绍，目前这一问题已得到妥善解决，但又有出现新的问题。

特列吾别尔德表示，目前，从中国新疆移居哈萨克斯坦的哈萨克人，可通过简化进程取得哈萨克斯坦国籍，并通过中国驻哈使馆注销原有的中国护照。但当部分人返回新疆时，会因为尚未注销当地户籍而被当地政府关押。

副外长还指出，要全面研究外籍哈萨克同胞通过简化进程获得哈萨克斯坦国籍问题。

"我们必须要考虑在不违反中国相关要求的框架下推动这一工作。我们目前就上述问题同中方进行谈判当中。明天，我将前往乌鲁木齐，就讨论中国哈萨克同胞问题进行正式访问。"他说。

内务部长哈斯姆别克也证实，该部确实简化了外籍哈萨克同胞入籍过程。

"根据现行法规，外籍哈萨克同胞需在获得回归者待遇证书后一年之内完成入籍手续。但部分同胞未能在期限的时间内提交相关文件，完成入籍。因此，我们正在讨论对法案进行修改，延长入籍期限。" 哈斯姆别克说。

【编译：小穆】