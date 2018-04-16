尼格马图林会见摩洛哥驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 据马吉利斯（议会下院）新闻处消息，马吉利斯议长努尔兰•尼格马图林16日在阿斯塔纳会见摩洛哥王国驻哈萨克斯坦特命全权大使阿布德尔扎里勒•索布利。

会谈期间，双方就两国合作发展的热点问题进行了讨论。

尼格马图林指出，摩洛哥是哈萨克斯坦在北非地区的重要合作伙伴。

据了解，去年哈萨克斯坦和摩洛哥迎来了两国建交25周年。在此期间，双方合作关系得到了建设性的发展。

据马吉利斯议长透露，两国在联合国、伊斯兰合作组织、非洲联盟等组织框架下的国际热点问题上有着相同的立场。

另外，双方还就经贸、人文等领域合作问题进行了讨论。

尼格马图林表示，哈萨克斯坦和摩洛哥在交通物流方面潜力巨大。此外，两国在欧亚经济联盟框架下拥有巨大的合作潜力。

此外，汽车制造、农业、绿色能源领域也是哈摩两国合作关系重要发展方向。

摩洛哥驻哈大使索布利表示，哈萨克斯坦与摩洛哥之间的政治及外交合作关系处在历史最好水平，摩洛哥有意进一步深化相互合作关系。

双方就两国议会间合作问题指出，合作小组及为相关委员会基础上的合作将为哈萨克斯坦与摩洛哥之间的相互合作全面发展起到巨大的推动作用。

【翻译：冰山 编辑：小穆】