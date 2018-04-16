我国将在今年开放电子签证

哈通社/阿斯塔纳/4月16日-哈萨克斯坦外交部第一副部长穆合塔尔•特列吾别尔德16日在马吉利斯政府时段讲话时表示，我国将从今年起推出电子签证系统。

"今年，我们计划向一些国家开放在线签证申请试点项目，并已确定了这些国家的名单。为此，我们有必要改进‘老鹰'系统（由我国国家安全委员会监管）。为完善该体系，国家预算执行监督委员会以批准国家安全委员会申请的资金数目。 因此，我们将从今年起开放电子签证系统。"部长说。



他指出，该项目将在"数字化哈萨克斯坦"规划框架内实施。对此，我国还借鉴了阿联酋和爱沙尼亚的成功经验。



此前，内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫也提到了外国公民入境哈萨克斯坦时的相关规定。



"目前，我国制定了新的符合国际标准的移民政策。外劳的招聘工作通过配额机制完成。这些外籍劳务人员在我国建筑、工业、农业等领域工作。此外，根据法律，为实施具体的投资项目，可以不通过配额机制招聘外劳人员。不同国家公民入境我国的登记程序有所不同。大部分国家需要签证才能进入哈萨克斯坦。此外，我们与19国签署了免签证协议。其中也有欧亚经济联盟的国家。目前，我们已向45国公民提供了30天免签待遇。" 哈斯莫夫说。



【编译：达娜】