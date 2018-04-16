里海虎将有望回归哈萨克大地

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈萨克斯坦国际地理学会（QazaqGeography）董事会主席哈纳特•拜哈林16日在政府大楼举行的新闻发布会上表示，关于里海虎回归哈萨克斯坦问题相关准备工作正在进行。

"该提议于2013年开始得到议论。今年，这一问题得到了政府大力支持，也得到了资助。因此，目前已经开始着手里海虎再引入工作。从今年起，农业部将开展融资工作。此前，政府部门仅限于相关准备事项。" 拜哈林说。



据他透露，哈萨克斯坦境内最后一只里海虎于1950年遭到捕杀。为了里海虎种群重建，首先需要建立完整的食物链。也就是说，需要建立让里海虎能够存活的食物资源。为了增加动物的数量，还需要充足的牧草资源。里海虎每天需要吃20-200公斤肉，因此伊犁-巴勒喀什自然保护区需要这一食物链。



"根据计划，首先进行了自然保护区区域研究工作，这花费了社会公共组织的大量资金。哈萨克斯坦国际地理学会也参与了相关工作，我们为自然保护区相关国际分析工作提供了支持。当然，主要目的是吸引国家的注意，因为没有政府支持，这一举措将无法得到落实。据我所知，今年国家预算将分配1.2亿坚戈资金。该资金将用于自然保护区的建设工作。" 拜哈林说。



值得一提的是，伊犁-巴勒喀什自然保护区总面积将达42.3万公顷，保护区领土将完全封闭。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】