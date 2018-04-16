投资和发展部公布去年我国坠机事故调查进展

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部工作人员16日接受哈通社记者采访时透露去年在哈萨克斯坦境内发生的坠机事件调查进展。

2017年2月25日，UP-LA246号SA341型小羚羊直升机在离阿亚古兹市60公里处的霍扎乡坠毁，事故导致1名飞行员遇难，1名乘客受轻伤。

"该事故是因人为因素造成，飞行员在近地飞行演练过程中撞击地面。" 投资和发展部工作人员说。

2017年7月27日，哈萨克航空公司UP-LA127号一架雅克-12轻型农用飞机在阿拉木图州潘菲洛夫县坠毁，导致机上2人全部身亡。据工作人员透露，调查工作组已对事发原因展开了全面调查，调查组正在根据事发原因公布调查结果。

2017年8月10日，进行飞行训练的一架哈萨克斯坦民航学院的泰克南P2002飞机在阿拉木图市阿兹耶穆机场2公里处坠毁，事故导致机上2名学员和1名飞行教练遇难。

"调查工作组作出了初步调查结果，目前正在制定最终调查结果。" 投资和发展部说。

2017年8月25日，Olzha bastau公司所属型号为MAULE M7-260C的一架双座轻型飞机在阿拉木图州巴尔喀什县附近坠毁，事故造成1人遇难，1人受伤。事故由发动机故障引起的。发动机故障是飞机坠毁的主要原因，飞行员未能紧急降落。

2017年10月3日，从阿拉木图飞往奇姆肯特市的一架安-28医疗服务飞机发生坠毁事件，导致5人遇难。飞机于当地时间18：35起飞，并于10分钟后失去定位信号。"飞机在阿拉木图州伊犁县梅日杜列琴斯克村附近坠毁起火，机上5人全部遇难，目前调查小组正在进行调查工作。"部门工作人员说。

据了解，投资和发展部飞机事故调查司司长努尔兰·朱玛苏丹诺夫在此前的一次部门会议上就2017年发生的3次坠机事故调查结果进行了说明。

此外，朱玛苏丹诺夫当时还强调坠机事件最终调查结果将在民航委员会官网上公布。

【翻译：冰山 编辑：小穆】