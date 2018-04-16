联合国马里稳定团一名维和士兵遇袭身亡 古特雷斯予以强烈谴责

哈通社/阿斯塔纳/4月16日 -- 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯16通过发言人发表声明，谴责4月14日马里稳定团和法国部队在廷布克图的营地遭到袭击的事件。

声明指出，一名来自布基纳法索的维和人员在袭击中死亡，七名维和人员、七名法国士兵和两名马里平民受伤。这是马里稳定团自部署以来遭受的最大的一次袭击，也是本月对该特派团发起的第三次袭击。

古特雷斯向布基纳法索政府以及死者家属和亲人表示哀悼，并希望伤者迅速恢复。他表示，马里稳定团、马里和国际部队人员面临巨大的个人风险和牺牲。古特雷斯向他们所表现出的勇气表示敬意。

古特雷斯呼吁马里当局和签署和平协议的武装团体遵守协议，不遗余力地查明袭击的责任方，以便尽快将其绳之以法。他指出，针对维和人员的袭击可能构成国际法规定的战争罪。同时，试图阻挠和平进程的人将会受到制裁。这些行为不会削弱马里稳定团支持马里人民争取和平与稳定的决心。



值得一提的是，联合国安理会也16日以最强烈的措辞谴责该袭击事件，并对受害者家属、布基纳法索政府和稳定团致以最深切的哀悼和同情，并希望伤者迅速全面康复。安理会向生命面临危险的维和人员致敬。



安理会呼吁马里政府迅速调查袭击事件，将肇事者绳之以法。安理会强调，对维和人员的袭击可能构成战争罪，参与计划、指挥、支持或实施袭击的行为根据安理会决议将构成受到制裁的依据。

据报道，当地时间14日，武装分子伪装成联合国维和人员，对廷布克图机场附近的两处营地发动袭击。马里稳定团维和人员和法国士兵遭遇了火箭弹和汽车炸弹袭击。

2013年马里局势陷入急剧动荡，联合国马里多层面综合稳定团开始在该国部署。特派团拥有1万1000名军事人员，1741名警察，被公认为是处境最危险的特派团之一。在4月14日袭击事件发生前，在过去五年特派团开始执行任务以来，共有162名联合国人员被打死。今年以来，已有7名维和人员牺牲。