卡拉干达州州长霍夏诺夫会见法国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/4月17日 -- 据卡拉干达州政府消息，卡拉干达州州长叶尔兰•霍夏诺夫17日会见法国驻哈萨克斯坦大使菲利普•马尔蒂捏。

会谈期间，双方主要就工业和旅游领域合作潜力等问题进行了讨论。

据霍夏诺夫透露，卡拉干达州生产的产品出口至全球50多个国家，其中包括法国。然而，与法国之间的外贸成交额仅占总额的0.2%，并且每年都在下降。

霍夏诺夫指出，卡拉干达州有意加强同法国之间的合作关系。





"对我们的国家来说，哈萨克斯坦是重要的战略伙伴。同时，我们也有意同卡拉干达州在工业及旅游等领域加强合作。我近日在巴黎出席了与企业家们举行的会议。会议主要目标是为了鼓励企业家们同哈萨克斯坦展开合作。"马尔蒂捏说。

马尔蒂捏还指出，两国为了在各领域建立合作关系，需要同学习法语的大学生及专业人士们建立联系。因此，两国政府向哈萨克斯坦青年们提供了前往法国学习的100个奖学金配额，奖学金项目将由双方共同资助。





会谈中，霍夏诺夫还就旅游领域的合作可能性问题同法国驻哈大使进行了讨论，并向其介绍了该地区的著名景点。此外，还邀请马尔蒂捏访问位于乌勒套地区的陵墓。

哈萨克斯坦著名名胜古迹乌勒套山位于卡拉干达州。据悉，成吉思汗之子卓什汗的陵墓就位于此。因此，该地区被当作独特而又神圣之地。

卡拉干达州政府领导还向法国外交官赠送一份有望吸引外国投资者的投资项目目录。

据了解，马尔蒂捏很高兴接受地区领导的诚挚邀请，并透露，在此之前从未得知位于卡拉干达州的这一历史古迹。此外，与会代表们还透露称，法国专家们将参与制定该地区的旅游发展规划。





"这一目录涉及多个领域，其中包括采矿、化工、建筑、能源、农业、食品、医药、旅客运输以及旅游等领域。希望您将这一目录介绍给法国商业代表们。我们欢迎法国商业代表们入驻位于卡拉干达州的"萨热阿尔卡"自由经济区。" 霍夏诺夫说。

马尔蒂捏最后指出，目前在哈萨克斯坦没有法国的大型投资项目，但哈萨克斯坦自然资源领域拥有巨大的投资合作吸引力。



【翻译：冰山】