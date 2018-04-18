阿拉木图州与乌兹别克斯坦安集延州成为州级友好地区

哈通社/塔勒德库尔干/4月18日 -- 阿拉木图州州长阿曼德克•巴塔洛夫近日对乌兹别克斯坦进行了工作访问。

根据访问结果，阿拉木图州同安集延州签署相互合作备忘录。因此，两地正式成为州级友好地区。



据了解，乌兹别克斯坦安集延州主要经济由工业领域组成，该地区的"GM-Uzbekistan"汽车组装车每年生产25万辆车。此外，安集延州还特别重视轻工业的发展，霍扎巴特县有145家纺织厂和服装工厂，而该地区农工综合体每年收获300万吨蔬菜和水果。



巴塔洛夫在双边会谈中指出，两国元首为兄弟国家哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的合作发展带来了新的动力。



"我认为，两国建立密切的合作首先功归于两国总统富有成效的工作成果。因此边境得到广泛开放，货物运输量也得到增加。在这方面，我们愿意提供所有领域的合作条款。其中包括通过"西欧-中国西部"国际运输走廊增加货物运输量以及在现有的工业区开设生产设施等。也就是说，我们将支持所有加强经济合作的联合项目。" 巴塔洛夫说。



会议期间，安集延州州长舒赫拉特别克•阿布杜拉赫曼诺夫注重指出连接西部和东部的阿拉木图州物流运输潜力，并谈及货物运输领域的合作可能性。



"途径哈萨克斯坦并重走古丝绸之路路线的国际运输走廊将为乌兹别克斯坦的货物运输至亚洲及欧洲国家创造机遇。我们有意在这一方面及其他领域展开合作。" 阿布杜拉赫曼诺夫说。



会中，双方就加强双边合作和伙伴关系达成共识。在此之际，阿拉木图州州长表示，塔勒德库尔干市一街道将以"安集延"命名，此外还将为巴布尔汗建造纪念碑。最后，安集延州领导人接受巴塔洛夫的诚挚邀请。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】

