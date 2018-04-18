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    阿斯塔纳成为最吸引俄罗斯游客的旅游目的地城市

    11:57, 18 四月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/4月18日 - 旅游分析机构TurSat日前公布了2018年春季独联体国家最吸引俄罗斯游客的旅游目的地城市排行榜，阿斯塔纳榜上有名，位居第二位。

    第一位是白俄罗斯首都明斯克，第三位是阿塞拜疆巴库。

    据悉，今年4月29日至5月2日，以及5月9日是俄罗斯的假日，届时将有大量游客选择短期度假旅行。

    2018年春季旅游目的地城市排行榜根据游客旅行意愿及选择制定而成。

    TurSat的报告指出，俄罗斯游客大量选择独联体国家为旅行目的地。

    预计俄游客在主要的旅游目的地城市平均逗留时间为3天，人均日消费量约为65美元/日。

    在独联体各旅游城市中，基希讷乌、比什凯克和塔什干消费水平最低，巴库和阿斯塔纳消费水平最高。

    2018年春季最吸引游客的独联体十大城市分别是：

    明斯克（白俄罗斯）

    阿斯塔纳（哈萨克斯坦）

    巴库（阿塞拜疆）

    埃里温（亚美尼亚）

    阿拉木图（哈萨克斯坦）

    塔什干（乌兹别克斯坦）

    基希讷乌（摩尔多瓦）

    比什凯克（吉尔吉斯斯坦）

    杜尚别（塔吉克斯坦）

    阿什哈巴德（土库曼斯坦）

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    旅游 黄金储备 首都
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