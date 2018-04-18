美前第一夫人芭芭拉·布什去世

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 据中新社消息，美国前总统乔治.H.W.布什的办公室发布声明，称前第一夫人芭芭拉·布什(Barbara Bush)于当地时间17日去世，享年92岁。

声明称，官方葬礼安排将尽快公布。

15日，布什家族发言人吉姆·麦克格莱斯宣布，在接受一系列治疗后，现年92岁的美国前第一夫人芭芭拉·布什病危。与家人和医生商量后，她决定不再接受额外的医疗救治，转以看护为主。

麦克格莱斯未说明芭芭拉·布什的病因。而据媒体报道，她于2017年因慢性阻塞性肺病(COPD)和充血性心力衰竭，多次出入医院。2018年3月底，她因呼吸急促被送往休斯敦卫理公会医院治疗。4月上旬出院后，病情又有反复。

其实，数十年来，芭芭拉病痛缠身。她不仅早已被确诊患有一种甲状腺疾病，2008年她还因胃穿孔进行手术，2009年又因心脏瓣膜严重狭窄动手术。

据美联社报道，芭芭拉·布什是美国历史上第二位既是美国总统妻子又是总统母亲的女性。她的丈夫乔治·H·W·布什是美国第四十一任总统，她的儿子乔治·W·布什是美国第四十三任总统。另一位女性是阿比盖尔·亚当斯，她是美国第二任总统约翰·亚当斯的妻子，是第六任总统约翰·昆西·亚当斯的母亲。

芭芭拉与乔治·H·W·布什于1945年1月6日结为夫妇，是美国历史上婚姻最长久的总统夫妻，至今婚姻已步入第73年。结婚时，19岁的芭芭拉嫁给了时为海军飞行员的乔治·H·W·布什。第二次世界大战结束后，夫妇二人搬至得克萨斯州，开拓石油业务。他们共育有6名子女。

媒体报道称，芭芭拉最为人知的是她的一头白发和珍珠项链。这些细节为其塑造了朴实的公共形象。

由于拥有一头白发，她自嘲自己是美国所有人的"祖母"；而在1989年乔治·H·W·布什总统的就职典礼上，她佩戴了一条珍珠项链，引领了当时全美时尚潮流。不过，她说这是为了掩饰脖子上的皱纹，此后"珍珠"成为芭芭拉的代名词。