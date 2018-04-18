总统主持召开央行工作结果会议

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统18日主持召开关于哈萨克斯坦中央银行工作结果会议。

会议上，总统听取了央行2017年的进行的工作汇报和我国金融业发展前景。

纳扎尔巴耶夫指出，环观经济指标有所改善，通货膨胀率也未超出预期。会议上，总统还关注了国家对银行体系的支持以及监管部门加强对金融机构工作的监督。

总统表示，国家拨款3万亿坚戈，对银行体系提供了前所未有的支持。数据显示，2017年国内银行发放的贷款总额为12.7万亿坚戈，不良贷款的比例为10%。他同时还指出，央行已停止对业绩非常差的银行提供援助，而因自身原因负债的银行股东们将会用自己的资金还债。

纳扎尔巴耶夫总统还谈及了"五大社会举措"落实情况，要求议会上下院审议关于今年开始落实"7-20-25"项目，并尽快通过相关修改的法案。

央行行长达尼亚尔·阿克谢夫指出，央行2017年主要工作方向为保障市场价格的稳定和恢复银行业工作。

"目前，金融市场情况稳定，宏观经济指标和金融业发展指标也得到了持续改善。我们预测，2018年通货膨胀率将保持在5-7%之间。根据今年2月底的数据显示，向法人以坚戈发放的贷款利率下降至12.9%。"他说。

此外，央行行长还就坚戈汇率情况和影响汇率的国内外因素进行了解释。

阿克谢夫表示，因美国针对俄罗斯采取的经济制裁，俄罗斯证券和货币市场出现波动，并影响到了哈萨克斯坦货币市场。他同时还称，卢布汇率下跌10%的情况下，坚戈只下滑了近3%。

会议最后，总统高度评价央行的工作，并下大了一系列工作任务。



【编译：小穆】