两部哈萨克斯坦短片将参加戛纳电影节

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 - 由哈萨克电影公司推出的两部哈萨克斯坦短片将参加在5月8日至19日举行的第71届国际戛纳电影节。

消息称，这两部影片分别是《捉迷藏（Тығылмақ）》和《阿山（ASAN）》，影片将在戛纳电影节短片角单元得到展映。

《捉迷藏（Тығылмақ）》讲述了两个小女孩的生活故事。目睹了父母之间的家庭问题后，出于逃避的心里，女孩们通过玩捉迷藏构建了一个属于自己的世界。



《阿山（ASAN）》讲述的是一位青年出席多年未见的父亲的葬礼的故事。



据了解，于2011年创立的戛纳电影节短片角单元，是新秀导演展现才华以及电影投资者发掘新兴人才的重要平台。



在电影节举办期间，短片可入选竞赛单元，短片评审团将在最后选出最佳短片，并颁发金棕榈奖。此外，短片也可在短片角展映。这是一个会面与交流的专业空间，可用来推广来自所有国家且大部分均为首次发布的短片，以及参加竞赛单元、电影基金会、导演双周单元和影评人周的影片。



"戛纳短片"融合两大单元，以充满活力的方式呈现了一张全球年轻才俊的全景图，并通过一系列放映会、研讨会，以及由经验丰富的专业人士主持的工作坊活动来激活创意，所有活动都在影节宫的专用空间内举办。



【编译：木合塔尔·木拉提】