纳扎尔巴耶夫主持召开"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金管理委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/4月19日 -- 据总统府新闻据消息，纳扎尔巴耶夫总统19日主持召开"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金管理委员会会议。

政府总理萨金塔耶夫、总统办公厅主任贾克瑟别科夫、央行行长阿克谢夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席叶西莫夫、副总理马明和朱玛哈利耶夫、总统助理斯玛伊洛夫、投资和发展部长哈斯姆别克、国家经济部长苏莱曼诺夫、财政部长苏勒坦诺夫、能源部长波兹姆巴耶夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金独立董事埃万斯、国有公司和企业界领导出席了会议。

会议就"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金新的发展规划和基金转型方案问题进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫指出，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金工作在国家经济的加强和进一步发展具有重要作用。总统同时还表示，为抗击全球金融危机的影响，国家基金2012年通过了首个长期发展规划。目前，国家经济承受了外部因素的影响，回到了可持续发展的道路。

总统高度评价为发展国家基金做出的工作成果，并要求根据当前状况对之前的规划进行更新。

"我们走上了国家经济改革3.0道路，并积极推动着数字化进程，通过了2025年发展战略。因此，当前出现了要通过'萨姆鲁克-卡泽纳'国家基金新的发展规划需求。此外，要继续推动基金转型项目更新工作。"他说。

会议还听取了政府总理萨金塔耶夫、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金董事会主席叶西莫夫和独立董事埃万斯的汇报。与会者了解了国家基金2018-2028年新的发展规划和转型方案，并注重关注了人力资源发展和充分利用基金潜力问题。



总统表示，要继续推动基金资产私有化进程，这一项目引起了很多外国投资商的兴趣。他同时还要求，年底前通过国家基金2018-2028年新的发展规划和基金转型方案。

"国家基金主要工作方向为改善哈萨克斯坦人民生活水平和提高国家经济。新的发展规划和转型方案不仅提升基金工作的有效性，将为国家经济发展带来正面影响。因此，政府要同基金领导层展开紧密合作，为落实这些项目进行积极的工作。"纳扎尔巴耶夫总统说。



【编译：小穆】