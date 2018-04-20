宗教事务部长参观我国最大的清真寺并同宗教人士会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 - 哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部长达尔汗•哈列塔耶夫19日参观了我国最大的清真寺--哈兹莱特苏丹清真寺。

参观期间，部长同哈萨克斯坦总穆夫提塞利克拜•哈吉•乌拉兹吾勒、哈兹莱特苏丹清真寺首席伊玛目纳乌鲁兹拜•哈吉•塔甘吾勒以及副穆夫提包尔詹•叶斯马罕举行了会晤。



宗教领袖们向部长就清真寺管理工作情况，以及其内部艺术特色等做了介绍。



哈列塔耶夫参观了清真寺内部的祈祷室和宗教知识课堂，并了解了哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局下属的媒体工作室相关工作内容。





随后，部长还同伊玛目和宗教领袖们举行了座谈会。会上，部长强调指出，为促进社会精神文明的发展，良好的信息传播和宣传解释工作非常必要，并呼吁宗教神职人员积极参与到推动正确宗教观念在人民群众当中的传播工作中来。



部长会后还参观了哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局新办公大楼。位于阿兹莱特苏丹清真寺对面的办公大楼工程启动于2015年，占地1.2公顷，内部总使用面漆1.2万平方米，拥有办公区、会议区、图书馆和为神职人员提供的体育活动设施。



【编译：木合塔尔·木拉提】