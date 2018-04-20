南哈州与埃及红海省签署合作备忘录

哈通社/阿斯塔纳/4月20日-据南哈萨克斯坦州州政府消息，南哈州与红海省签署合作备忘录。

消息称，南哈州副州长萨尔沙姆巴耶夫日前会见埃及红海省省长阿赫迈特•阿布达勒、南西奈省省长哈立德•福达和埃及驻哈特命全权大使海山姆•伊布拉西姆。



会面期间，双方表示哈埃间的合作关系在各方面都取得了快速发展。为进一步加强两国的友谊和兄弟情谊，南哈州与红海省签署了合作备忘录。



在此协议框架内，南哈州与红海省之间将在经济、文化、科技、体育、生态和旅游等领域上展开积极合作。



南哈州副州长指出，如今的南哈州是一个具有强大发展潜力的动态区域。



"南哈州是一个经济多元化的地区。我们不依赖原材料的销售，该地区60％以上的经济来源于加工业。这里的中小型企业发展迅速。例如，有17.7万个企业在该州注册。我们地区的所有条件都有利于外国企业进行投资。目前，在工业创新发展计划的框架内，该州拥有有11个工业区和1个经济特区。此外，南哈州政府还成立了金融机构，可向价值达300万美元的各类投资项目提供帮助。"副州长说。



红海省省长阿赫迈特•阿布达勒表示相信，该合作项目将促进两国间贸易、经济、旅游和文化领域的合作发展关系。



据悉，红海省位于埃及东南部，是埃及的边疆沙漠五省之一。















【编译：达娜】