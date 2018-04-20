哈萨克斯坦将扩大小额贷款比例支持中小企业发展

哈通社/阿斯塔纳/4月20日-为发展我国小型企业，我国在"有效就业和大众创业发展"项目框架内分配数十亿坚戈贷款。

根据国家经济部发布的数据，2017年，我国发放22亿坚戈小额信贷。其中， 9.47亿坚戈用于运输业、7.41亿坚戈用于加工业、5.16亿坚戈用于农业领域。此外，用于酒店、餐厅和其他商业服务领域的贷款总额达到36亿坚戈。



"今年开始，小额信贷数目的分配有一些变化。阿斯塔纳、阿拉木图、阿特劳和阿克套的居民可申请高达190万坚戈的贷款。而其他城市和单一工业城镇的居民可申请150万坚戈贷款。小城镇和农村地区的居民可申请800万坚戈贷款。"创业发展司副司长申格斯•阿赫梅托夫在总理府举行的新闻发布会上说。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统也在五大社会举措中提出有必要扩大小额贷款数额。在此框架内，总统下令为小额贷款额外分配200亿坚戈的资金。



纳扎尔巴耶夫总统在参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上表示说："小额贷款的金额达到了620亿坚戈，这对农村地区来说是一个很好的机会。不仅在农村，人们可以在任何地方开展自己的事业。预计，申请小额贷款的人数将达到1.4万人，这比起去年增加了两倍。1.4万人并不少，因为一个申请人可能会雇佣十个甚至五十个员工，这会逐渐变成稳定的小型企业。因此，我们都应该支持小型企业的发展。"



据悉，小额信贷将发放给失业者以及自营职业者。



【编译：达娜】