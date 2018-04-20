国际儿童节期间迪玛希将在阿克托别出席演唱会

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 - "6•1"国际儿童节期间，青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮将参加自己的家乡阿克托别举办的演唱会。

在4月20日于阿斯塔纳国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫表示，为庆祝国际儿童节，阿克托别州将举办盛大的演唱会，迪玛希•库达伊别尔艮以及多位国际知名歌星将出席演唱会并献声。



据州长介绍，今年6月1~3日，阿克托别州还将组织"幸福儿童--2018"露天儿童声乐节大型选秀赛事。凡10-15岁范围内的儿童均可报名参赛，目前大赛报名工作正在进行当中。



截至目前，选秀赛已经受到了来自格鲁吉亚、俄罗斯、乌克兰、鞑靼斯坦、中国等国家和地区的诸多报名申请。



大赛第二阶段将于6月1日开始，在先期选秀赛中脱颖而出的选手将进入决赛。



最终的获奖选手，将与迪玛希•库达伊别尔艮、丹妮莉亚•托列舍娃以及璐伊扎•努尔库艾托娃同台表演。



在2017年获得中国《歌手2017》音乐竞技节目二等奖后，来自阿克托别的青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮赢得了巨大的国际声望，在中国和其他国家取得了令人注目的成就。2017年，他在中国获得了多项荣誉。



【编译：木合塔尔·木拉提】