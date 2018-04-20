突厥文化国际组织举行"钦吉斯•艾特玛托夫年"开幕仪式

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 突厥文化国际组织20日在土耳其首都安卡拉举行吉尔吉斯斯坦著名作家"钦吉斯•艾特玛托夫年"开幕仪式。

突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫出席会议并致词强调，"突厥世界"是一个精神概念，如同吉尔吉斯斯坦作家钦吉斯•艾特玛托夫的对这一概念的诠释。

"钦吉斯•艾特玛托夫的作品实际上是世界各国人民的宝贵的精神财富。'若成吉思汗用利剑征服了世界，而艾特玛托夫则用钢笔征服了世界'这句话也是毫无争议的。艾特玛托夫的故事应被世人所铭记，并作为榜样。" 卡塞诺夫说。



土耳其总统首席顾问亚尔琴•托普丘表示，钦吉斯•艾特玛托夫是突厥-伊斯兰世界以及世界文学历史上的伟大人物。

"艾特玛托夫是突厥国家中作品被翻译至157种语言的唯一作家，他的作品甚至被拍成电影，其中散文《扎米拉》是关于爱情的最佳作品之一。" 托普丘说。



著名作家艾特玛托夫的儿子、吉尔吉斯斯坦原外交部部长阿斯卡尔·艾特玛托夫向突厥文化国际组织表示感谢，并指出TURKSOY为突厥世界共同的文化发展作出了巨大的贡献。

值得一提的是，突厥文化国际组织秘书长对山·卡塞诺夫、土耳其总统首席顾问亚尔琴•托普丘、吉尔吉斯斯坦文化和信息部部长苏丹别克·朱玛胡洛夫、吉尔吉斯斯坦驻土耳其大使伊布拉希姆·朱尼索夫、艾特玛托夫的儿子、原吉尔吉斯斯坦外交部部长阿斯卡尔·艾特玛托、"阿纳多卢学校"协会主席萨米·古奇卢、土耳其文化和旅游部副部长尼哈勒·居尔等代表出席在土耳其Şinasi Sahnesi剧院举行的隆重开幕仪式。



【翻译：冰山】