东哈州州长会见法国驻哈大使马尔蒂捏

哈通社/阿斯塔纳/4月23日 --东哈州州长达尼亚勒•阿赫梅托夫23日会见法国驻哈萨克斯坦特命全权大使菲利普•马尔蒂捏。

据了解，阿赫梅托夫会中谈到地区生产领域潜力并表示，在公元前7世纪，除了突厥民族外没有任何国家拥有冶金技术。

会谈期间，阿赫梅托夫还邀请法国大使访问别热勒"国王平原"以及位于斋桑县的什勒科特陵墓群等圣地。阿赫梅托夫指出，根据东哈州挖掘出的历史古物研究发现，该地区曾存在公元前7世纪拥有独特冶金技术的突厥民族文明。



"我们以民族文化为荣。多数人认为我们的游牧生活为我们的发展造成了阻碍，但我们在东哈州发现了公元前7世纪的冶金技术。当时，并没有任何国家拥有这一技术。去年，东哈州挖掘出大量的历史遗物。这些古物和兵器证明了祖先们拥有的先进冶金技术，也体现出当时的国家发展水平。"东哈州州长说。



马尔蒂捏指出，两国在考古领域建立合作关系具有重要意义。此外，法国研究人员也将对此产生浓厚的兴趣。

最后，法国驻哈萨克斯坦大使接受东哈州各地区领导的邀请，并承诺以游客身份访问东哈州的历史遗迹。此外，双方还就在东哈州以最新教学方式教授法语问题达成协议。



【编译：小穆】