外交部长会见中国国家主席习近平

哈通社/北京/4月24日 - 周一（4月23日），中国国家主席习近平在北京会见了为出席上海合作组织成员国外长理事会会议而访问中国的哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫及其他上合组织成员国外长。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，除我国外长外，当天参加集体会见的外长和代表还有俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长斯瓦拉吉、吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫、巴基斯坦外长阿西夫、塔吉克斯坦外长阿斯洛夫、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、上海合作组织秘书长阿利莫夫、上海合作组织地区反恐怖机构执委会主任瑟索耶夫。



会谈中，习近平回顾了上海合作组织成立近17年来走过的不凡历程，并指出上合已经成为了具有广泛影响的综合性区域组织。



习近平表示，当前，上海合作组织政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升。



他还强调，中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一。



习近平说，中方愿同各成员国一道，政治上继续相互支持，贡献"上合智慧"和"上合方案"；安全上维护地区安全稳定，提升协调水平和行动能力；经济上深化"一带一路"合作，逐步建立区域经济合作制度性安排；扩大人员往来和人文交流，促进民心相通。



哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫曼诺夫于日前抵达北京，对中国进行正式访问，并计划出席将在北京举行的上海合作组织成员国外长理事会会议。23日在，外长在哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、哈萨克斯坦外交官和金台艺术馆工作人员的陪同下向位于北京市朝阳公园的阿拜纪念像献了花圈，随后还出席了我国驻华使馆儿童发展中心开幕仪式。



【编译：木合塔尔·木拉提】