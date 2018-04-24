哈萨克斯坦外交部严厉谴责阿富汗恐怖袭击案

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 哈萨克斯坦外交部24日就阿富汗首都喀布尔4月21-22日发生的自杀式爆炸袭击案发表声明。

声明称："哈萨克斯坦政府对4月21-22日发生在阿富汗喀布尔市，造成无辜平民重大伤亡的严重暴力恐怖袭击事件，予以严厉谴责。恐怖分子们的主要目的为在阿富汗大选前夕造成混乱。我们坚信，国际恐怖组织成员无法阻挡喀布尔为稳定国内局势所做出的努力。"

外交部称，哈萨克斯坦一贯反对任何形式的恐怖主义，愿同国际社会一道，加强反恐领域合作，共同打击恐怖主义。

"我们认为，要查清制造该不人道行为组织者和支持者，必须严厉处罚。对此次恐怖袭击事件的遇难者表示深切哀悼，并祝愿伤者早日恢复健康。"外交部在声明中说。

据悉，阿富汗首都喀布尔一个选民注册站附近22日发生自杀式炸弹袭击，造成至少57人死亡，119人受伤。伊斯兰国组织已宣称制造了这起袭击事件。

阿富汗公共卫生部发言人马杰鲁赫证实，此次袭击事件的遇难者绝大多数是平民，其中包括至少21名妇女和五名儿童。此外，还有47名妇女和16名儿童被炸伤。

【编译：小穆】