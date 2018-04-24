哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 哈萨克斯坦卫生部部长耶勒詹•比尔塔诺夫24日在政府会议上表示，哈萨克斯坦将创建国家医疗器械数据库。

"为了实现采购医疗器械计划的开放性，'健康'国家规划要求创建国家医疗器械的数据库。目前，哈萨克斯坦医疗设备命名法已形成。此外，《关于药品和医疗产品流通问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修改和补充》的法案也已制定，法案中指出了国家医疗器械数据库创建工作由卫生部完成。" 比尔塔诺夫说。

据他介绍，为了创建国家医疗器械数据库需要将医疗器械命名门户和医疗器械管理系统进行整合。

比尔塔诺夫指出，相关工作将于年底完成。

据此前报道，哈萨克斯坦医疗器械有效利用相关事项目前正在检查中。

卫生部部长说："根据总统令，卫生部为了分析医疗器械使用效率，正在对2012-2016年期间购买的设备进行分阶段检查工作。其中价格在500万坚戈以上的医疗器械则进行了专项审计，审计发现多起违反事项。"

据了解，审计过程中主要发现医疗器械价格增长、医疗设备长期处在故障状态、医疗设备未进行3年一次的维护服务等缺陷。

【翻译：冰山】