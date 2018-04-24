英国专家为我国医生进行基因遗传病培训

哈通社/阿斯塔纳/4月24日- 今日，"儿童囊肿性纤维化的诊断和治疗"科学实践学术会议在阿拉木图举行。

据哈萨克斯坦卫生部儿科和小儿外科科学中心消息，来自英国遗传病科的优秀专家们为我国100多名医生讲解关于囊肿性纤维化的治疗和诊断。其中，包括来自大奥蒙德街和皇家布朗普顿医院的医生。此外，世界囊肿性纤维化组织主席特里•斯图尔特也亲自出席了此次研讨会。



研讨会期间，英国的专家们为囊肿性纤维化的诊断和治疗提供了现代化的科学方法。此外，专家们还讲解了如何为囊肿性纤维化患儿提供护理等问题。来自我国全国各地的肺病科、饮食科、胃肠病科等100多名儿科医生和医学生参加了此次研讨会。



"迄今为止，已有105例囊肿性纤维化病例在我国进行登记注册。 每个孩子都有权获得优质治疗。该活动的主要目的是在提高哈萨克斯坦医生资格的同时吸引医学界关注囊肿性纤维化问题。" 哈萨克斯坦囊肿性纤维化协会成员尹迪拉•依巴萨偌娃说。



她表示，基因遗传疾病患者的治疗费在全世界范围内都非常昂贵。因此，所有发达国家中都为此设立了国家援助计划。



活动开幕式上，我国卫生部卫生保健组织副主任古丽娜尔•詹哈拉谢娃表示说："近年来，卫生部非常重视囊肿性纤维化、慢性肾功能衰竭、痢疾肌病等罕见疾病。自2017年以来，我国开始实施引进儿童罕见疾病诊断和治疗新标准的路线图。在路线图的框架，诊断性临床方案，以及治疗方法也在部断改进。我国每个州的医疗中心也有关于小儿罕见疾病的相关组织为患者提供医疗护理。我国也在为患有囊肿性纤维化的儿童免费提供治疗和药物。一方面，今天的会议也将有助于预防和进一步改进目前的问题。"



值得一提的是，4月26日，英国专家们将参观卫生部儿科和小儿外科科学中心，并会见患儿家长。



据悉，囊肿性纤维化是一种遗传疾病，目前仍未有治疗的方法。该遗传病会影响身体多处，其中以肺部和消化系统所受的影响最为严重。







【编译：达娜】