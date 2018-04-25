乔治•克洛尔：相信哈美两国贸易将不断发展

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 - 制裁措施并不针对哈萨克斯坦或哈萨克斯坦的法人。

25日，由美国商业联合会组织的座谈会在阿斯塔纳举行，美国驻哈大使乔治•克洛尔出席会议，并在会上作出上述表示。



"美国和哈萨克斯坦分析人士之间在华盛顿建立了定期的协商和联系机制，正确的理解此次制裁十分重要。这一制裁并不针对哈萨克斯坦或哈萨克斯坦法人，这也不是相关制裁的主要目的。制裁只针对俄罗斯。"大使说。



大使表示，他相信美国与俄罗斯之间的关系最终将回到正轨。



乔治•克洛尔大使指出，哈萨克斯坦目前不存在任何问题。



"我们是经济伙伴，这一点在纳扎尔巴耶夫总统访美之行后体现的更加明显。众所周知，我们的总统也是一位商人。两国之间有着紧密的联系，作为美国驻哈大使，我的行程一向安排的满满当当。纳扎尔巴耶夫总统访美后，我的工作变得更加繁忙，这令我更加高兴。"他说。



大使强调，他期待哈萨克斯坦与美国之间的经贸往来取得更大的发展。



"我预期近期两国贸易额将显著提升。对于美国而言，近期对肉制品的进口需求十分旺盛。随着改革的推进，哈萨克斯坦获得的投资将越来越多，我相信两国之间的经贸往来将更加频繁。"大使说。



【编译：木合塔尔·木拉提】