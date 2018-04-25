安卡拉将设立哈萨克斯坦伟大作曲家努尔佩索娃纪念像

哈通社/阿斯塔纳-阿特劳/4月25日-阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫日前在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，土耳其首都安卡拉将设立哈萨克斯坦著名作曲家、冬不拉演奏家蒂娜∙努尔佩索娃雕像纪念像。

该项目得到阿特劳州商业组织代表们的支持，项目总价值达1500万坚戈。



纪念像将在安卡拉蒂娜∙努尔佩索娃公园内设立，该公园于2011年在哈萨克斯坦独立20周年庆典框架下建成。 同年，土耳其还就努尔皮索娃诞辰150周年举行了庆典活动。



"在纳扎尔巴耶夫总统的《面向未来的计划：精神文明的复兴》署名文章中也提到了保存和再现精神文化价值的重要性。在‘全球化的当代哈萨克文化'项目框架内，我国正在全面向世界展示哈萨克斯坦传统文化遗产与哈萨克斯坦现代艺术佳绩。这也为我国创意知识分子创造了机遇。" 诺海耶夫说。



值得一提的是，蒂娜∙努尔佩索娃公园在哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、土耳其文化和旅游部、突厥文化国际组织（TURKSOY）和安卡拉市区政府的组织和支持下建成。这也是在努尔佩索娃名下设立的第一个外国公园。



蒂娜∙努尔佩索娃是首位受到整个突厥语世界人民尊敬的伟大女性。











【编译：达娜】