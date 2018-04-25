阿斯塔纳市民族团结日庆典活动表出炉

哈通社/阿斯塔纳/4月25日-据文化和体育部消息，阿斯塔纳将在5月1日哈萨克斯坦民族团结日来临之际举办20多种庆典活动。

5月1日11点，将在"哈萨克耶勒"纪念碑广场举办民俗音乐会。阿斯塔纳国家文化协会、阿斯塔纳国家学术交响乐团以及多位明星将为观众带来精彩演出。之后，土耳其音乐会也将在此举行。



此外，还有许多体育比赛和益智游戏，如哈萨克斯摔跤、填字游戏、射击、举重等。



1日13:00点，将在"巴依铁列克"观景塔前举行自行车赛。该活动将开启首都的单车季节。15:00将在此举行冬不拉演奏仪式。500多名冬不拉演奏曲将一同演奏我国伟大演奏家胡尔曼哈兹的"Saryarka"冬不拉曲。



同时，阿斯塔纳各大图书馆和博物馆也将在民族团结日来临之举准备了各类展览和音乐会等。



4月29-30日，阿斯塔纳音乐厅将带来精彩活动。观众们可欣赏到各舞蹈团和演奏团表演的古典和现代舞蹈及歌曲。



5月1日，"黄金英雄"组合将在阿斯塔纳和平和谐宫进行表演。



28日，独立宫将开展传统图片展。



30日，"巴依铁列克"观景塔前将举行"多民族国家-哈萨克斯坦"主题图片展。



5月1日，木偶剧院将为小朋友们带来木偶音乐会。高尔基俄罗斯剧院将举行节日音乐会。胡阿尼西巴耶夫剧院将举行"红苹果"喜剧介绍会。



此外，5月2日，萨肯•塞弗林博物馆将举行"阿斯塔纳-幸福之都"主题见面会，与文化中心代表进行会面。



【编译：达娜】