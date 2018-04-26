哈通社/阿斯塔纳/4月26日-据哈萨克斯坦总检察院消息，哈萨克斯坦总检察长拉特•霍加穆贾热夫26日日前会见到访的俄罗斯联邦侦查委员会主席亚历山大•巴斯特雷金。

消息称，霍加穆贾热夫对巴斯特雷金到访哈萨克斯坦表示了感谢，并强调双方在执法领域合作的重要性。



"哈萨克斯坦和俄罗斯在打击犯罪等领域的合作是两国战略合作伙伴关系的重要组成部分。"总检察长说。



期间，巴斯特雷金也提到了两国双边合作关系的历史事件。



"双方在侦查委员会的11周年期间建立了合作关系。其中大部分为实际调查领域的合作。"他说。



过去五年来，哈萨克斯坦总检察院完成131份关于俄罗斯提交的引渡请求书，而俄方也已将我国272名公民引渡回国。



此外，在俄罗斯被判刑的112名哈萨克斯坦罪犯被引渡回国进行审判；同时，我国也向俄方引渡242位俄罗斯公民。



会议期间，哈萨克斯坦总检察院与俄罗斯联邦侦查委员会签署合作协议，以及关于拜科努尔航天中心的相关协议。



双方在合作协议框架内，就互相分享恐怖主义、极端主义、腐败、经济和高科技等领域的预防犯罪经验和调查经验达成协议。



此外，与拜科努尔航天中心的合作协议也将进一步加强两国在确保公民权利和自由方面的伙伴关系。



"访问期间达成的协议将为我们的合作提供新动力，使我们有能力应对当前的各种挑战。" 巴斯特雷金说。



【编译：达娜】