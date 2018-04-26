联合国助理秘书长：叙利亚人道需求达到空前程度

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 -- 据联合国新闻处消息，联合国负责人道主义救援事务的助理秘书长乌尔苏拉 •穆勒（Ursula Mueller）今天在向安理会通报有关叙利亚人道主义局势时表示，在经过7年冲突局势轮番升级之后，叙利亚人的人道主义需求达到了空前程度。

她表示，在今年头三个月中，经过证实的针对医院的袭击已经发生了72起，而今年截至目前只有五个车队实现了跨越控制线的运输。



穆勒表示，在经过几个星期的战斗之后，在3月9日至4月15日之间，共有16万人离开东古塔地区；在伊德利卜，缺乏安置条件、持续战斗和不安全局势是现今面临的主要挑战；在杜马，虽然围困已经解除，但7万人仍需要得到紧急人道主义援助；在阿勒颇，在1月中旬至3月中旬期间，大约有13万7000人由于阿夫林地区的敌对行动而成为流离失所者；在拉卡城，尽管伊黎伊斯兰国战斗人员已被驱逐，但流离失所者返回家园的条件目前还不成熟，95%的返回者陷入了粮食不安全状态，且面临未爆弹药的威胁，每周有大约50人死于非命。



穆勒表示，当务之急是落实安理会2401号决议的有关决定。首先，应采取步骤确保各方尊重战争规则，使平民得到保护；其次，提供安全、持续和不受阻碍的通行，为所有具有需求者提供援助；第三，在车队运输过程中，禁止将医疗物品从中移除。



经过7年战争，叙利亚面临全球最严重的人道局势和流离失所危机。旷日持久的冲突造成数十万人死亡，数百万人流离失所。在安全局势恶化和无视国际法、国际人道主义法和人权法的情况下，叙利亚境内发生了大量侵犯人权行为，约有1350万人急需人道主义援助。