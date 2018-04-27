第一副总理马明会见塔吉克斯坦总统拉赫蒙

哈通社/阿斯塔纳/4月27日 -- 据总理官网消息，正在对塔吉克斯坦进行工作访问的哈萨克斯坦政府第一副总理阿斯哈尔·马明27日同该国总统埃莫马利•拉赫蒙举行会谈。

会谈中，双方就进一步发展两国双边合作关系问题进行了讨论。

马明指出，拉赫蒙总统于今年3月份对阿斯塔纳进行访问时，与纳扎尔巴耶夫总统达成的共识有效提升了两国合作关系的质量和水平。他同时还称，哈方希望采取必要的措施，落实两国元首将双边贸易总额增至20亿美元的目标。

塔吉克斯坦总统高度评价了今年3月15日在阿斯塔纳召开的中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议会成果，并指出这一会议在进一步推动地区发展宣传具有重要作用。

据了解，塔吉克斯坦是哈萨克斯坦中亚地区第二大经贸合作伙伴国家，占据哈萨克斯坦与中亚国家贸易总的20%。



访问框架下，马明还同塔吉克斯坦政府总理科基尔·拉苏尔佐达和第一副总理萨依德·达夫拉泰举行会谈，并就两国合作关系发展热点问题和落实中亚国家首脑峰会工作（咨询）会议纪要重要问题进行了讨论。

第一副总理马明表示，哈塔两国在经济所有领域的合作关系得到了有效发展。他同时还谈及要进一步扩展向塔吉克斯坦出口制药、建筑、食品、铁路运输、冶金、汽车工业等领域57个商品问题。

马明指出，要加强推动双边贸易工作小组积极性，并提出尽快制定这一领域路线图在政府间委员会会议通过。

会谈中，双方就加深区域合作和两国商业界直接关系，以及进一步加强双边经贸前景问题进行了深入讨论。

访问框架下，第一副总理马明签署了向塔吉克斯坦出口300辆国产Hyundai County中小型巴士、500节车厢、4个火车头和5200吨Р-65轨道，以及3万吨钢筋等商业文件。

【编译：小穆】