俄罗斯邀请我国学生参与“北极志愿者”项目

哈通社/披得巴甫洛尔/4月27日-俄罗斯联邦亚马尔 - 涅涅茨自治区代表团对我国北哈州阔兹巴耶夫国家大学进行工作访问。

访问期间，双方就生态与自然管理、文化与青年政策等领域的双边合作前景进行讨论。



"北哈州与亚马尔 - 涅涅茨自治区有许多相似之处。我们也生活在俄罗斯的北部地区。我深信，两国的友好关系将得到进一步加强。" 亚马尔 - 涅涅茨自治区国际对外关系司第一副司长谢尔盖•乌拉马耶夫说。



据悉，此次访问的目的之一为邀请该大学学生参与"北极志愿者"项目。



此次环境考察将持续15天。该项目要求志愿者学生就读于生态学或生物学专业。志愿者学生们将熟悉坐落于喀拉海无人居住的维利基茨基岛。这里曾经有过大型生产基地。而此次考察的主要目的是收集金属废物并未环保做出贡献。



"北极志愿者"项目负责人叶夫根尼•罗日科夫斯基表示，白海的垃圾清理工作已进行了五年。而这一次的清理地点则是维利基茨基岛。



据悉，考察人员只能通过直升机进入维利基茨基岛。组织者将为考察队成员提供床和食物。该地区一年的平均气温不超过10℃。 考察活动将于七月开始。



值得一提的是，五年前，来自俄罗斯、奥地利、保加利亚、乌克兰、中国和古巴的160多名志愿者参与了该项目。志愿者帮助清理了北极北部地区的重金属垃圾。



【编译：达娜】