哈萨克斯坦和波兰副外长讨论简化签证手续问题

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦和波兰希望加深双边经贸和人文领域合作，以及进一步加强两国人民友好关系。

消息称，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科27日在阿拉木图同出席波兰重获独立100周年庆典活动的波兰外交部副部长安杰伊·帕皮贾举行会谈，讨论上述问题。

会谈中，双方就两国合作关系热点问题，以及高度评价双边在经贸、政治和人文领域建立的有效合作。双方一致认为，纳扎尔巴耶夫总统2017年9月份对波兰，而波兰总统安杰伊·杜达2016年8月份对哈萨克斯坦进行的国事访问为两国合作关系的有效发展带来了新的动力。

哈方高度评价波兰总统出席纳扎尔巴耶夫总统2018年1月18日在联合国安理会主持召开的《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》专题辩论，并祝愿波兰在今年5月份担任安理会轮值主席国工作顺利。

此外，双方还就波兰总理马提伟什·莫拉维茨基访哈日程和6月20日在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦-波兰政府间经济合作委员会第8次会议议程，以及进一步简化两国公民签证办理流程和教育领域的合作问题进行了深入讨论。

据悉，哈波建立外关系以来，两国之间的经济合作关系得到了有效发展，目前共有100多家波资企业在哈境内运营。2017年，两国双边贸易总额达9亿美元，教2016年增长19%。

【编译：小穆】