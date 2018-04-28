哈中贸促会：中方对进口我国肉制品和小麦产品兴趣浓厚

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 - 第二十一届中国（郑州）国际糖酒食品交易会日前在中国河南省郑州市举行，哈萨克斯坦中国贸易促进协会代表出席了这一活动并同中国贸促会签署合作备忘录。

据悉，以"共生共荣、共享共好"为主题的国际糖酒食品交易会，旨在推动国际食品工业发展进程，为相关领域从业者创造良好的对话和经验交互平台。



交易会吸引来来自世界各国以及中国境内16个省市的1300多家企业与约10万家专业经销商参会。



交易会框架下，与会各方就国际食品行业发展前景进行讨论，并展示了各自的项目和计划方案等。



交易会期间，哈萨克斯坦中国贸易促进协会与中国国际贸易促进委员会河南省委员会签署了合作备忘录。





哈中贸促会执行董事巴特尔别克•阿布基洛夫介绍说："在合作备忘录框架下，中方对进口哈萨克斯坦的肉制品和小麦产品表现出了浓厚的兴趣。我向中方代表介绍了哈萨克斯坦官方正在积极推动的政策信息，这些政策将为中方进口我国产品创造条件。"



据其介绍，双方就加强在高新技术和农业产品的进出口方面信息的交流互动达成了共识。



据了解，国际糖酒食品交易会2017年曾吸引来自全球20多个国家和地区的2000多家企业参会，成交量达30亿元。而从展会主办方传出消息，本届糖酒会共接待来自各地的专业观众总计11.82万人次，成交量达33.7亿元，成交额比去年同期展会增长了10.1%。



【编译：木合塔尔·木拉提】