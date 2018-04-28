俄罗斯马马耶夫山岗设立哈萨克烈士纪念碑

哈通社/乌拉尔/4月28日 -- 俄罗斯伏尔加格勒市近日在马马耶夫山岗为哈萨克斯坦烈士们设立纪念碑。

消息称，纪念碑揭幕仪式特别邀请来自哈萨克斯坦的代表团参加。

据了解，该纪念碑旨在纪念参加斯大林格勒战役并英勇牺牲的哈萨克斯坦战士们。此外，纪念碑里还埋入了从哈萨克斯坦著名圣地带来的土壤。

据《将军理事会》国家公共协会主席、少将如斯铁木·海达尔若夫介绍，将近三分之一的哈萨克斯坦士兵曾参加斯大林格勒战役。

值得一提的是，哈萨克斯坦代表团当中还包括参加该战役的95岁功勋老兵，来自塔拉兹市的哈穆扎·哈弗若夫。期间，哈弗若夫老人向在场代表们讲述了参加斯大林格勒保卫战时期的经历。



据统计，约有10万名哈萨克斯坦战士参加了著名的斯大林格勒战役，其中大部分士兵牺牲在战场上，另有一部分人仍下落不明。目前，哈萨克斯坦和俄罗斯的搜救人员仍在调查并寻找新的线索。

伏尔加格勒州副州长亚历山大·布洛什金出席揭幕仪式并表示，将永远铭记斯大林格勒战役中牺牲的战士们以及两国共同的历史，因此还将继续加强两国数百年以来的友谊关系。

据悉，今年是斯大林格勒战役胜利75周年。在此之际，哈萨克斯坦与俄罗斯全年将举行一系列纪念活动。



值得一提的是，斯大林格勒战役与西哈州有着紧密的联系，乌拉尔-阿斯特拉罕铁路途径地区贾尼别克、萨伊肯、硕恩艾等站点曾遭到多次炮击，造成了无数士兵名和无辜平民们的伤亡。

【翻译：冰山】