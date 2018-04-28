纳扎尔巴耶夫总统：正在通过加强社会资本建设哈萨克斯坦的未来

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 -- 纳扎尔巴耶夫总统28日在阿斯塔纳和平和谐宫主持召开哈萨克斯坦民族和睦大会第26届代表大会。

大会期间，纳扎尔巴耶夫总统表示，政府正在通过加强社会资本建设哈萨克斯坦的未来。



"近几年内，全国范围内共建造了1300家配备最新医疗设备的医院、诊所及医疗中心。因此，哈萨克斯坦公民们的人口预期寿命以及妇幼保健得到了改善，同时死亡率也得到了下降。1545所新学校和500家幼儿园是孩子们的未来的投资。70个球场、36个体育馆以及7万个社区体育设施是哈萨克斯坦居民们健康的保障。在此期间，博物馆数增加了2.7倍、歌剧院数增长1.5倍、图书馆数增长4倍。哈萨克斯坦历史上从未有过在这么短时间内建造如此大规模的公共设施。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，这些设施提供给所有哈萨克斯坦公民使用，每位哈萨克斯坦公民都可以通过自己的努力为哈萨克斯坦发展做出贡献。



纳扎尔巴耶夫总统表示，全国人民在国家发展之路做出了共同的贡献。



纳扎尔巴耶夫总统指出，社会资本是人与社会发展的基本潜力。哈萨克斯坦人均GDP从600美元增长到了1万美元。若没有发生货币贬值，情况会变得更好。实现增加社会资本投资的举措也在于此。例如，今年1月，世界经济论坛推出了一个新的国家经济评估体系，它包括国内生产总值以及其他11项目指标，其中主要注重各国家的繁荣程度。哈萨克斯坦在一项由74个国家参与的排名中位列第15位，这也证明了政府所做出的工作成果。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】