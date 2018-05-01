总统：哈萨克斯坦受到全世界的尊重

哈通社/阿斯塔纳/5月1日-纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克耶勒'纪念碑前讲话，祝贺全国人民民族团结日快乐。

"亲爱的哈萨克斯坦人民们！ 我诚挚地祝贺你们民族团结日快乐。我们的祖先说过，‘有团结的地方就有生命'。‘生命'一词 不仅仅以为着生存，它还意味着劳动，从而走向繁荣和富强。哈萨克斯坦的每一位公民都是国家的财富。多民族国家的哈萨克斯坦正是通过民族团结和统一，才拥有了现在的发展程度。"总统说。



总统表示，我们在团结的基础上创造了一个独立的国家。



"哈萨克人在民族团结的基础上建立了自己的国家，捍卫了国家主权和领土完整。经济得到了发展。为提高人民的生活质量，我们也在不停地开展着相关工作。在此之前我公布的五大社会举措，为每一位公民带来了机遇。而这一切都要感谢祖国的统一、感谢各民族间的团结和友爱。"总统说。



此外，纳扎尔巴耶夫还提到了与美国总统的一段对话。



"通过民族团结，我们受到了全世界的尊重。所有的宗教代表都会聚集在哈萨克斯坦展开相关会议，很多冲突的解决也在这里进行。今年一月，我对美国进行了工作访问。当时，美国总统特朗普问了我一个问题：‘你们与哪个国家有冲突？'而我回答哈萨克斯坦与世界上的任何国家都没有冲突。我们尊重所有的国家，也获得了他们的尊重。然后特朗普说：‘看，哈萨克斯坦与任何国家都没有冲突。而我们的周边却全是冲突。'所以，我们要保持这种团结统一，为后代做出榜样。"纳扎尔巴耶夫说。







【编译：达娜】