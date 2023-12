哈通社/阿斯塔纳/5月2日 - 美国和英国驻哈萨克斯坦大使1日分别通过社交媒体,向哈萨克斯坦人民致以5月1日--民族团结日节日祝贺。

美国驻哈大使乔治•克洛尔当天在其INS官方账户上表示:"祝贺哈萨克斯坦人民民族团结日快乐!Happy Unity Day!愿友谊之光永远照耀我们的后代!"



其发布的祝贺视频中,许多儿童手持写有"All for one. And one for all!"以及"团结""和谐""统一"等字样的横幅。



而英国驻哈萨克斯坦大使迈克•吉福德则在贺词中,强调了哈萨克斯坦120多个民族和睦相处,自由发展各自文化的情况。



"今天各地都在庆祝哈萨克斯坦民族团结日。众所周知,有超过120个民族生活在哈萨克斯坦,每一个民族都用自己独特的文化,为哈萨克斯坦的多元性做出了补充。哈萨克人民的热情、好客以及正直和友善的秉性令我着迷。衷心祝愿我们的友谊长存,愿友好的哈萨克斯坦人民幸福、和谐、团结。节日快乐!"他说。







【编译:木合塔尔·木拉提】