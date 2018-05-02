  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    曼格斯套州首座太阳能发电站开始运营

    11:14, 02 五月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/5月2日-据曼格斯套州政府消息，曼格斯套州史上首个太阳能发电站于5月1日开始运营。此外，第一座海水淡化厂的开工奠基工作也已基本完成。

    该州州长耶拉勒•托赫詹诺夫出席太阳能电站运营仪式。该电站发电率为2兆瓦，总面积达36,05公顷，工程造价约12亿坚戈。发电站由"商业路线图-2020"规划提供资金。共安装8580个太阳能电池板，电池板由哈萨克斯坦国产硅材料制作。该设备可提供300多个家庭的日常用电。

    "2017年对哈萨克斯坦人民来说是成功的一年。《2017阿斯塔纳世博会：未来能源》在纳扎尔巴耶夫总统倡议下成功举办。‘未来能源'项目的最终目标是引起公众关注并确保可持续能源的解决方案。"州长说。

    此外，曼格斯套州的库里克地区正在实施海水淡化厂的建设项目。该项目由私人投资，成本达39亿坚戈，产能达5万立方米/天。该项目将在施工期间创造约300个工作岗位，施工完成后需150人进行维护和管理。项目初步定于2020年完工。

    "该海水淡化厂还将解决阿克套、扎瑙斯、杰特拜、穆耐师、库里克和谢特佩等地区的饮水供应以及农业发展问题。"州长说。











    【编译：达娜】

    标签:
    曼格斯套州 未来能源 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!