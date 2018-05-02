纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》介绍仪式在喀山举行

哈通社/莫斯科/5月2日 -- 据哈通社驻莫斯科记者报道，哈萨克斯坦驻俄罗斯喀山总领事馆近日由鞑靼斯坦民族大会协助下在喀山市举行纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》介绍仪式。

据了解，介绍仪式吸引科学、商业领域以及外交使节等代表们的极大的兴趣。



据总领事叶尔肯•图克莫夫介绍，纳扎尔巴耶夫总统《独立时代》一书代表着独立哈萨克斯坦的基础以及年轻国家成功与挫折的历史。



"本书不仅讲述了过去和今天，还提到了关于如何着眼未来以及不畏困难达成目标等方面。" 图克莫夫说。



活动期间，俄罗斯外交部驻喀山代表拉迪克•瓦希托夫谈到哈萨克斯坦在国际舞台上的地位以及与俄罗斯之间的睦邻关系。



"哈萨克斯坦不得不需要像俄罗斯一样建立新的政治体系、形成市场经济机制、奠定法制基础并使其在国际舞台上得到认可。目前，哈萨克斯坦成为了独联体国家中最发达的国家之一。" 瓦希托夫说。



他还提到两国之间良好合作关系并指出，纳扎尔巴耶夫总统的倡议在欧亚经济一体化进程中起到了重要作用。



鞑靼斯坦民族友谊之家负责人、鞑靼斯坦共和国议会议员伊列克•沙热珀夫表示，《独立时代》将成为遵守国际协议方面结合哈萨克斯坦宝贵经验的著作。



"我们见证了庞大的土地上，多民族国家的建立与发展。其中有很多方面值得借鉴" 沙热珀夫说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】